Права на лодку – этот документ разрешено получать лицам совершеннолетнего возраста после обучения и подтверждения своих знаний на экзаменах в ГИМС. В удостоверении водителя водного транспорта проставляется допустимый район для плавания – ВП, ВВП или МП.

Оформить права на лодку лучше заранее, если в собственности находится, например, лодка, катер, парусное судно, гидроцикл. Перечисленным транспортом допускается управлять только при наличии специального удостоверения. На воде тоже штрафуют, и серьезно. К тому же, при определенных ситуациях могут и конфисковать это имущество. Уйти насовсем от таких отрицательных моментов поможет покупка прав на лодку у нас.

Наши условия Стоимость 18 000₽ Срок 3 дня Аванс 1 000₽ Потребуется фото, страница паспорта разворот и прописка, аванс

Каким образом купить удостоверение на маломерное судно

На практике есть только два варианта оформить права на маломерные судна.

Официальный порядок получения прав в подразделении ГИМС следующий:

Обучение теории и практике в аккредитованном центре. Сдача экзаменов, прохождение медкомиссии и оплата пошлины государству.

Казалось бы, эта схема не запутанная, но в ней на самом деле огромные траты по времени. Среди них:

Длительная учеба, которую экстерном пройти невозможно. Если кто-то параллельно работает, то быть в двух местах одновременно не под силу. Хорошо, если руководитель лояльный окажется, но это редкость. Повторные пересдачи оттягивают время и добавляют нервов тем, кто не захотел подумать о необходимости получения новых прав на лодку, пока еще хорошее время для водных поездок. Несколько дней всегда уходит на обход всех специалистов, чтобы получить заключение о состоянии здоровья.

Так что, продумайте свои расходы – сможете ли осилить дополнительные уроки на курсах и платные допуски к экзаменам в ГИМС?

Есть ведь более выгодный способ - срочно и дешево купить права на лодку. Выбирая сотрудничество с нами, не нужно будет слушать лекции, работать с инструктором, проходить экзамены. Мы сделаем все за вас. Представьте, что уже через 2-3 дня с момента подачи заявки у вас на руках будет удостоверение водителя водного транспорта.

Какие мы предлагаем услуги?

По статистике обращений, очень много новых клиентов приходят по рекомендациям, что для нас является ключевым показателем работы. Купить права на лодку у нас говорит о том, что это будет заведомо безопасно и оперативно. Мы решаем вопрос оформления прав на управление самыми разными видами лодок - деревянной, надувной, спортивной, металлической, охотничьей или рыбацкой.

Наши квалифицированные сотрудники помогают:

Сберечь ваши средства, нервы и время. Через короткое время у вас будет необходимое удостоверение вместе с сопутствующими документами. Убрать волнения, потому что экзамены сдавать не нужно.

В комплекте с удостоверением на управление лодкой мы передаем подтверждения о прохождении учебы и врачей. Отправляйте нам заявку и мы мгновенно решим ваш вопрос!

Преимущества работы с нами, чтобы сделать права ГИМС

С целью законно оформить лодочные права, вовсе не стоит тратить столько времени, денег и сил на привычную процедуру ГИМС. Убедитесь сами, что все это доступно решить быстрее и также качественно!

Наши клиенты оценили:

Мгновенное исполнение заказа – до 3-х дней. Профессионализм и умение решать нестандартные и сложные случаи. Разумную ценовую политику – в нашей компании вы можете получить права на лодку по лучшей фиксированной стоимости.

Как сделать права Сделать

заказ Отправляете нам необходимые данные. Внести

предоплату Переводите нам 1000 руб. Получить

отчет Когда ваши права будут готовы мы предоставим Вам видео отчет. Оплатить

остаток Вы оплачиваете заказ и получаете свои права курьером. Заказать права

Также мы предоставляем комплект документов, который имеет юридическую силу и внесен в базы данных соответствующих государственных органов. Представители водной инспекции не смогут придраться к вашим правам.

Как получить права ГИМС

Купить права на управление лодкой легко и доступно каждому:

Отправляете заявку (она располагается на главной странице сайта). Перечисляете небольшую сумму от общей стоимости услуг.

Сотрудник, после изучения информации в заявке, свяжется с вами и озвучит стоимость конкретно в вашем случае. Когда удостоверение будет изготовлено, вам предоставят отчет. По имеющейся в нем информации лично проверите легальность прав. Затем вы производите полный расчет с нами за оказанную услугу.

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