Купить права на грузовой автомобиль категории “Ц”

Автомобильные права категории «С» – это удостоверение для водителя, которому исполнилось 18 лет. Документ разрешает управлять грузовым транспортом со средней (до 7,5 тонн) и тяжелой (от 7,5 тонн) массой, у которого нет или есть прицеп (до 750 кг).

Перевозки на грузовом транспорте есть повсеместно и спрос на них с каждым годом только увеличивается. Стабильная работа и хорошая заработная плата манят в эту сферу большое количество работников, однако, нужно в обязательном порядке иметь удостоверение с необходимой категорией. Если вы в поисках места работы, наши профессиональные сотрудники мгновенно решат ваш вопрос, связанный с оформлением водительских прав на грузовой автомобиль.

Наши условия

Стоимость 25 000₽ Срок 3 дня Аванс 1 500₽ Потребуется фото, страница паспорта разворот и прописка, аванс

Почему лучше оформить права на грузовой автомобиль официально через нашу компанию

Получить права категории С, впрочем, как и в любом российском городе, - это нервный и затяжной процесс, который еще требует больших денежных затрат. Стандартная процедура включает продолжительное обучение в автошколе, что не для всех приемлемо, так как есть, например, текущая подработка и начальник категорически против отлучения с рабочего места. Потом вы учитываете, что до момента, когда вы получите в ГИБДД свои права на грузовой автомобиль нужно:

Откатать с инструктором все практические нормативы и возможно взять дополнительные часы, чтобы сдать все на один раз. Выдержать экзаменационные этапы. Получить медицинские справки о годности управлять грузовым транспортным средством.

Ничего нового мы, разумеется, не говорим. Хотим только предупредить о добавочных тратах. Не каждому удается сдать даже теоретический экзамен с первой попытки. Площадка и тем более город – это совсем непросто. Пересдачи, а также сбор медицинских справок – время и упущение хорошего рабочего места.

Чтобы избежать подобной волокиты, специалисты нашей компании On-prava помогут получить права категории С законным путем и всего за пару дней! Вам совсем не придется сталкиваться со стандартным порядком через ГИБДД. Изготовленное нами удостоверение является законным, и его данные отображаются в электронной базе.

Какие документы мы вам передаем

Сразу хотим сказать, что стоимость нашей работы в течение выполнения заказа или по его завершении, не меняется. Цена согласовывается на этапе проверки вашей информации. Максимум через пару-тройку дней курьерской доставкой вам привезут:

удостоверение на право управления грузовым ТС;

документальное свидетельство о завершении обучения в автошколе с указанием часов по теории и практике;

медицинское заключение о положительном состоянии вашего здоровья.

Перечень вышеназванных документов находится полностью в рамках закона. Информация о вашем водительском удостоверении фиксируется в базе ГИБДД. Данный факт вы проверяете самостоятельно.

Сколько стоят права на категорию С

Если вы уже думаете об оформлении водительского удостоверения категории С, не забудьте рассчитать свои финансовые возможности. Самая весомая доля затрат уйдет на обучение, а дальше – врачебные справки и госпошлина.

Специалисты нашей компании работают так, чтобы вы сэкономили, приобретая права на грузовик. Отправьте нам заявку (она расположена на главной странице сайта) и спустя небольшое время с вами свяжется сотрудник. Он известит об окончательной стоимости качественного выполнения заказа.

Причины заказать водительские права на грузовик в нашей компании

За последнее время стало появляться еще больше мошеннических компаний. Естественно, клиенты придирчиво изучают вопрос купить права на грузовой автомобиль категории С, чтобы избежать бессмысленной траты денег. Мы открыто говорим о себе и раскрываем весь процесс сотрудничества:

в сфере оказания подобных услуг трудимся много лет, сформировалась устойчивая позитивная репутация (в подтверждение отзывы клиентов);

в компании работают квалифицированные сотрудники, умеющие справляться с разными задачами, включая проблематичные;

для документов используем официальные бланки;

окончательный расчет происходит тогда, когда вы самостоятельно проверили легальность вашего нового удостоверения.

Передавая нам решение своего насущного вопроса, вы можете быть уверены, что всего через пару дней у вас на руках будет документ, который можно смело предъявлять инспектору ГИБДД.

Как сделать права Сделать

заказ Отправляете нам необходимые данные. Внести

предоплату Переводите нам 1000 руб. Получить

отчет Когда ваши права будут готовы мы предоставим Вам видео отчет. Оплатить

остаток Вы оплачиваете заказ и получаете свои права курьером. Заказать права

Как купить права категории С

С целью купить права на грузовик категории С, вам необходимо:

Отправить достоверно заполненную форму (заявка на сайте) вместе с фотографией и сканом паспорта. Оплатить небольшую часть от общей стоимость работ. Удостовериться в легальности удостоверения, проверив его данные по базе. Произвести окончательный расчет за оказанную услугу. Назначить дату, время и место для доставки пакета документов.

Звоните, расскажем подробно, как получить права на грузовой автомобиль быстро и недорого!