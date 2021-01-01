Оформить белорусские права для лишенных

Без водительского удостоверения невозможно решать семейные вопросы, устроиться на подработку или организовать отдых. Если произошла непредвиденная ситуация и лишили права садиться за руль автомобиля, компания On-prava помогает быстро и недорого решить вопрос - купить водительское удостоверение республики Беларусь.

Белорусское удостоверение дает право беспрепятственного вождения на дорогах общественного пользования и не беспокоиться по поводу проверок со стороны ГИБДД. Информация по правам из Белоруссии не проходит в российской базе. Удостоверение изготавливается по стандартам и законодательству – становитесь вновь участником дорожного движения. Кстати, не придется восстанавливать права на управление транспортным средством официальным путем – в течение одной недели удостоверение готово.

Наши условия

Стоимость 30000₽ Срок 4 дня Аванс 1500₽ Потребуется фото, страница паспорта разворот и прописка, аванс

Где действует водительское удостоверение белорусского образца

Компания On-prava предлагает способ сделать права лишенному: получить права Республики Беларусь. Подобное водительское удостоверение используется:

на территории России;

на территории Республики Беларусь;

на территории государств, которые присоединились к Венской конвенции.

В компании On-prava купить права белорусского образца – значит спокойно ездить, не беспокоясь проверок инспектора ГИБДД, по регионам России и городам Беларуссии, потому что республика входит в Таможенный союз. У инспектора нет базы по беларусским правам и не возникнет подозрений, что за рулем человек, которого лишили права управления транспортным средством.

Почему лучше купить права после лишения

Оформить белорусские права лишенному – выгодный вариант, если водительское удостоверение забрали по причине:

оставления места ДТП;

выезда на полосу встречного движения, который привел к аварийной ситуации;

продолжения движения на запрещающий сигнал светофора;

управления в нетрезвом виде, а также отказе в медицинском освидетельствовании;

повторного превышения скоростного режима.

Если произошла подобная ситуация, то сделать права лишенному потом сложно. Потребуется подтвердить нормальное физическое и психологическое состояние здоровья и теоретические навыки вождения. Это занимает время и нервы. Сорок процентов водительских удостоверений не выдаются во второй раз. Для того, чтобы продолжать ездить, обращайтесь в компанию On-prava. Когда автомобиль требуется для личных или рабочих целей, быстро и недорого купить белорусские права после лишения.

Если обратиться в компанию On-prava, не потребуется проходить экзамен, тратить время, беспокоиться и ждать официального решения вопроса. Купить белорусские права, будучи лишенным, помощью компании On-prava выгодно. Обращайтесь!

Преимущества покупки белорусского водительского удостоверения

Решив сделать белорусские права после лишения, получите следующие преимущества:

базы ГИБДД не объединены, поэтому инспектор не выяснит, что на территории РФ водитель лишен права управления транспортным средством;

водительское удостоверение изготавливается на бланке государственного образца с водяными знаками и степенями защиты;

по информации, заложенной в удостоверение, видно, что курсы в автошколе на территории республики Беларусь пройдены и сданы теоретический и практический экзамен.

В компании On-prava купить водительское удостоверение после лишения – значит избежать трат времени, нервов и сэкономить семейный бюджет.

Почему стоит обратиться в компанию on-prava, чтобы сделать белорусские права лишенному

Причины купить белорусское водительское удостоверение, если лишены права управления авто, в компании On-prava:

гарантия конфиденциальности личной информации;

фиксированная стоимость удостоверения;

права изготавливаются на бланках Госзнак с водяными знаками и степенями защиты;

срок выполнения работы – до семи дней;

курьерская доставка.

Этапы сотрудничества Заказ Присылайте документы Аванс Всего 1500₽ Отчет Фото и видео (Ожидаем пробива) Оплата Производите полную оплату Получение Заказным письмом (входит в стоимость) Заказать права

Компания On-prava работает пять лет, что помогает решать сложные вопросы. Заявка оформляется на сайте, не требуется расходовать время и нервы. С готовым удостоверением свободное перемещение по дорогам общественного пользования и без волнений о проверках.

Лишили права управлять. Купить водительское удостоверение Республики Беларусь

Когда лишили права управления транспортным средством - купить новые в компании On-prava. Чтобы получить права:

Оставьте заявку на сайте. Проверьте правильность указанной информации. Согласуйте с менеджером детали заказа, стоимость, сроки и место доставки удостоверения. Сделайте предоплату.

До полной оплаты проверьте корректность информации в водительском удостоверении. С помощью компании On-prava быстро и недорого купить права, если лишили.

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