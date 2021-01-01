Никакой страховой полис не в состоянии застраховать против форс-мажоров, из-за которых окажется без водительского удостоверения осторожный водитель. Разумеется, в законодательстве прописано повторное получение прав на управление транспортным средством. Имейте в виду, что для оформления нового удостоверения требуется подтвердить теоретические и практические навыки на экзаменах. Этап осложняется тем, что ГИБДД вносит изменения в правила дорожного движения и поэтому знать последние нововведения невозможно. Для того, чтобы не беспокоиться, не тратить время и деньги, а получить водительское удостоверение, обращайтесь в компанию On-prava.

Наши условия

Стоимость 15 000₽ Срок 3 дня Аванс 1 000₽ Потребуется страница паспорта разворот и прописка, аванс

Почему проще купить лист сдачи теоретического экзамена

В случае, когда водитель лишается права управления транспортным средством из-за медицинских показаний или по причине истечения срока действия прав, тогда сдавать экзамен по теории не требуется. Здесь приходится получать заключение врачей о состоянии здоровья, и предоставить справку для дальнейшей процедуры по замене водительского удостоверения. Если характер ситуации иной, порядок действий другой.

Тестирование знаний по теории ПДД включает двадцать вопросов. Для проходного балла требуется правильно ответить на восемнадцать. Сдать экзамен мешают стресс и естественное волнительное состояние. Поэтому на результат тестирования не влияют вызубренные правила дорожного движения.

Также учитывайте, что водитель, лишенный водительского удостоверения, к сдаче теории допускается при погашении задолженностей, назначенных к исполнению судьей. Закрыть долги по штрафам – дело важное. Если обратиться в компанию On-prava, не потребуется искать деньги без гарантии сдачи экзамена. Выгоднее купить лист сдачи теоретического экзамена и получить водительское удостоверение.

Что получаете, решив заказать лист сдачи теоретического экзамена

Если решите купить экзамен ПДД после лишения, то получите:

экономию времени – не требуется стоять в очередях, ждать положенного срока оформления прав;

спокойствие, без стрессов и беспокойств, потому что компания On-prava изготавливает лист сдачи на официальном бланке, который предъявляется в отделении ГИБДД;

отсутствие обидных ошибок на экзамене.

Компания On-prava работает на положительной репутации. Заказав лист сдачи теории, решается вопрос с лишением права управления транспортным средством легально и без проволочек.

Почему стоит заказать лист сдачи теоретического экзамена в компании on-prava

Причины купить экзамен ПДД после лишения права управления транспортным средством в компании On-prava:

стоимость листа сдачи теории фиксированная;

заказ выполняется в течение пяти дней;

лист сдачи изготавливается на официальном бланке с водяными знаками и степенями защиты;

курьерская доставка в согласованное с заказчиком время и место.

Этапы сотрудничества Заказ Присылайте документы Аванс Всего 1000₽ Отчет Фото и видео (Ожидаем пробива) Оплата Производите полную оплату Получение Заказным письмом (входит в стоимость) Заказать права

Компания On-prava работает пять лет и помогает возвращать право управления транспортным средством. Оставляйте заявку – предложим выгодное решение и задачу выполним в согласованный срок. Оформление делается на сайте, не тратится время и нервы. В результате клиент получает лист сдачи теории, который без проблем примут в отделении ГИБДД и выдадут водительское удостоверение, не противоречащее законам. С полученными правами – беспрепятственный выезд на автомобильные дороги без оглядки на проверки со стороны инспекторов ГИБДД.

Как купить экзамен ПДД после лишения

После лишения водительского удостоверения наступило время получения прав. Но беспокойство из-за экзамена по теории и нововведений ГИБДД, мешает готовиться к тестированию. Волнения оправданны, но не стоит нервничать – обращайтесь в компанию On-prava.

Чтобы получить решение вопроса:

заполните на сайте заявку;

удостоверьтесь в правильности указанной в анкете информации для оформления листа сдачи теоретического экзамена;

обсудите с менеджером детали заказа, стоимость, сроки, место и время доставки;

произведите предоплату.

Компания On-prava добросовестно выполнит заказ и доставит лист сдачи теоретического экзамена по указанному адресу. Оставляйте заявку – компания On-prava помогает вернуть водительское удостоверение быстро, недорого и без нервов.