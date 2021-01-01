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Купить права на прицеп категории “Е”

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ДубликатЗеркальныеЛист сдачиБелорусские праваБез базы

Водительское удостоверение на прицеп выдается с категорией «Е» для управления транспортным средством с прицепом. Документ с такой отметкой обеспечивает хорошую перспективу в поиске работы, поскольку сфера грузовых перевозок в разных отраслях стабильно растет.

Если вы хотите достичь устойчивого дохода, тогда покупка прав категории Е в нашей компании будет ключевым шагом в решении вашей задачи.

Наши условия

Стоимость25 000₽
Срок3 дня
Аванс1 500₽
Потребуетсяфото, страница паспорта разворот и прописка, аванс

Почему удобнее оформить права на прицеп официально у нас

Категория ЕСам по себе прицеп не является транспортным средством. Он используется в совокупности с транспортом, поэтому мы помогаем оформить удостоверение с различными категориями на применение прицепа с:

  • ВЕ – легковым автомобилем;
  • СЕ – грузовым автомобилем;
  • С1Е – средним грузовиком;
  • DE – автобусом;
  • D1E – небольшим автобусом.

Высвободить время на обучение на права на прицеп к легковому автомобилю получается не у всех. Кто учится или работает, тем сложно подстроиться под посещение занятий в автошколе. Хотя, это еще не все затруднения, с которыми придется справляться. Официальная процедура получения прав на прицеп включает такие этапы:

  1. Выполнение обязательной программы по теории и практике управления транспортным средством с прицепом.
  2. Подтверждение приобретенных знаний на экзаменах.
  3. Предоставление справки об отсутствии противопоказаний по здоровью на управление ТС с прицепом.

Отдельная тема, естественно, экзамены. Здесь мало кто успешно проходит подобный этап с одного раза, поэтому приходится тратить время на пересдачи. Поручая нашей компании свой вопрос, можете быть уверены, что через 2-3 дня, не расходуя время и большие деньги, вы получите права на прицеп нужной категории.

Какие документы мы предоставляем?

Много водителей решили работать с нами взамен установленного порядка оформления прав на прицеп. Мы выдаем:

  1. Удостоверение с правом управления транспортным средством с прицепом.
  2. Подтверждение о прохождении учебы по программе на категорию «Е».
  3. Бумажную версию доказательства посещения медицинских специалистов для получения итоговой справки.

Все документы находятся в рамках закона. Права категории Е регистрируются в базе ГИБДД. Это вы проверяете сами до окончательного расчета с нами.

Сколько стоят права на категорию Е

Категория ЕКогда возникает необходимость оформить права на прицеп к легковому автомобилю свыше 750 кг (или иному ТС), учитывайте, что при выборе официального пути решения вопроса затрачивается море ресурсов – временных и денежных (учеба, врачи, пошлина).

Если вы отправите заявку в нашу компанию, то в результате вы не только быстро получите права, но и сбережете бюджет. Для того, чтобы узнать стоимость оформления прав на прицеп, нужно сделать только заявку. Сотрудник проанализирует информацию и сообщит финальную цену водительского удостоверения категории Е.

Почему лучше заказать водительские права категории Е у нас

Мы знаем, что в сфере предоставления подобных услуг имеется много мошеннических фирм. О безопасном сотрудничестве с нашей компанией вы можете почитать в отзывах, где клиенты делятся в подробностях и говорят спасибо в оказании им помощи в нужной ситуации. В списке наших преимуществ:

  • длительная практика и наработанный профессионализм;
  • способность находить положительное решение в любой ситуации;
  • изготовление документов на бланках типографии Госзнак;
  • открытость сделки – окончательный расчет вы делаете, когда проверите водительское удостоверение категории Е на подлинность.

За время до трех дней вы сможете купить права категории Е по лучшей цене!

Этапы сотрудничества

ЗаказПрисылайте документы
АвансВсего 1500₽
ОтчетФото и видео (Ожидаем пробива)
ОплатаПроизводите полную оплату
ПолучениеЗаказным письмом (входит в стоимость)
Заказать права

Как купить права категории Е

Реальный способ купить права на прицеп к легковому автомобилю существует! Вам достаточно предпринять следующее:

  1. Заполнить и отправить нам заявку, которая на сайте, и приложить фото и скан паспорта.
  2. Перевести приемлемую сумму от итоговой стоимости, чтобы мы немедленно приступили к работе.
  3. Через пару дней открыть в своей электронной почте отчет. Взять данные своего нового удостоверения и проверить его по базе.
  4. Сделать завершающий расчет за выполненную услугу и сообщить место и время для доставки документов.

Не стоит колебаться – отправьте нам заявку и увидите, что спустя 2-3 дня вам привезут права на прицеп к легковому автомобилю, избавив от огромных трат времени и денег.

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