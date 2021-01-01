Купить права на прицеп категории “Е”

Водительское удостоверение на прицеп выдается с категорией «Е» для управления транспортным средством с прицепом. Документ с такой отметкой обеспечивает хорошую перспективу в поиске работы, поскольку сфера грузовых перевозок в разных отраслях стабильно растет.

Если вы хотите достичь устойчивого дохода, тогда покупка прав категории Е в нашей компании будет ключевым шагом в решении вашей задачи.

Наши условия

Стоимость 25 000₽ Срок 3 дня Аванс 1 500₽ Потребуется фото, страница паспорта разворот и прописка, аванс

Почему удобнее оформить права на прицеп официально у нас

Сам по себе прицеп не является транспортным средством. Он используется в совокупности с транспортом, поэтому мы помогаем оформить удостоверение с различными категориями на применение прицепа с:

ВЕ – легковым автомобилем;

СЕ – грузовым автомобилем;

С1Е – средним грузовиком;

DE – автобусом;

D1E – небольшим автобусом.

Высвободить время на обучение на права на прицеп к легковому автомобилю получается не у всех. Кто учится или работает, тем сложно подстроиться под посещение занятий в автошколе. Хотя, это еще не все затруднения, с которыми придется справляться. Официальная процедура получения прав на прицеп включает такие этапы:

Выполнение обязательной программы по теории и практике управления транспортным средством с прицепом. Подтверждение приобретенных знаний на экзаменах. Предоставление справки об отсутствии противопоказаний по здоровью на управление ТС с прицепом.

Отдельная тема, естественно, экзамены. Здесь мало кто успешно проходит подобный этап с одного раза, поэтому приходится тратить время на пересдачи. Поручая нашей компании свой вопрос, можете быть уверены, что через 2-3 дня, не расходуя время и большие деньги, вы получите права на прицеп нужной категории.

Какие документы мы предоставляем?

Много водителей решили работать с нами взамен установленного порядка оформления прав на прицеп. Мы выдаем:

Удостоверение с правом управления транспортным средством с прицепом. Подтверждение о прохождении учебы по программе на категорию «Е». Бумажную версию доказательства посещения медицинских специалистов для получения итоговой справки.

Все документы находятся в рамках закона. Права категории Е регистрируются в базе ГИБДД. Это вы проверяете сами до окончательного расчета с нами.

Сколько стоят права на категорию Е

Когда возникает необходимость оформить права на прицеп к легковому автомобилю свыше 750 кг (или иному ТС), учитывайте, что при выборе официального пути решения вопроса затрачивается море ресурсов – временных и денежных (учеба, врачи, пошлина).

Если вы отправите заявку в нашу компанию, то в результате вы не только быстро получите права, но и сбережете бюджет. Для того, чтобы узнать стоимость оформления прав на прицеп, нужно сделать только заявку. Сотрудник проанализирует информацию и сообщит финальную цену водительского удостоверения категории Е.

Почему лучше заказать водительские права категории Е у нас

Мы знаем, что в сфере предоставления подобных услуг имеется много мошеннических фирм. О безопасном сотрудничестве с нашей компанией вы можете почитать в отзывах, где клиенты делятся в подробностях и говорят спасибо в оказании им помощи в нужной ситуации. В списке наших преимуществ:

длительная практика и наработанный профессионализм;

способность находить положительное решение в любой ситуации;

изготовление документов на бланках типографии Госзнак;

открытость сделки – окончательный расчет вы делаете, когда проверите водительское удостоверение категории Е на подлинность.

За время до трех дней вы сможете купить права категории Е по лучшей цене!

Этапы сотрудничества Заказ Присылайте документы Аванс Всего 1500₽ Отчет Фото и видео (Ожидаем пробива) Оплата Производите полную оплату Получение Заказным письмом (входит в стоимость) Заказать права

Как купить права категории Е

Реальный способ купить права на прицеп к легковому автомобилю существует! Вам достаточно предпринять следующее:

Заполнить и отправить нам заявку, которая на сайте, и приложить фото и скан паспорта. Перевести приемлемую сумму от итоговой стоимости, чтобы мы немедленно приступили к работе. Через пару дней открыть в своей электронной почте отчет. Взять данные своего нового удостоверения и проверить его по базе. Сделать завершающий расчет за выполненную услугу и сообщить место и время для доставки документов.

Не стоит колебаться – отправьте нам заявку и увидите, что спустя 2-3 дня вам привезут права на прицеп к легковому автомобилю, избавив от огромных трат времени и денег.