Как купить права на самосвал быстро и недорого

Права на самосвал – это водительское удостоверение, с которым водитель допускается к управлению специальной техникой категории А3. Для того, чтобы легально быть за рулем тяжелого транспорта, требуется не только удостоверение, выданное в ГИБДД, но и получение специальных прав, выдаваемых в отделении Государственного технического надзора.

Имейте в виду, что в Гостехнадзоре для получения водительского удостоверения требуется пройти курсы и тестирование теоретических и практических навыков. Это занимает время, отодвигает личные планы, отдых и расходуется семейный бюджет. Если знаете, как управлять тяжелой спецтехникой и жаль тратить время и нервы – купить права на самосвал в On-prava быстро. Компания On-prava помогает оформить права без волнений, беготни и экономно.

Наши условия Стоимость 18 000₽ Срок 3 дня Аванс 1 000₽ Потребуется фото, страница паспорта разворот и прописка, аванс

Для того, чтобы увидеть выгоды обращения, сравните, сколько стоит покупка прав на самосвал в компании On-prava с суммой через официальный путь решения вопроса – оплата курсов, платных справок в наркологическом и психоневрологическом диспансерах и госпошлины. В On-prava цена за работу фиксированная. К тому же, время не расходуется, а работа водителем самосвалом приносит доход в семью. Мечтать полезно, поэтому обращайтесь – поможем.

Для чего требуется оформлять права на самосвал

Для управления специальной техникой, которая применяется для дорожно-строительных видов работ, владение водительским удостоверением с правом нахождения за рулем автомобиля не дает никаких привилегий. Это дает право вождения по дорогам. Но для того, чтобы работать на самосвале, в законодательстве РФ обозначено, что требуется оформить специальное удостоверение, выдаваемое в отделении Государственного технического надзора. Для этого потребуется прослушать курс лекций и отработать практические навыки вождения, а потом пройти тестирование усвоенных знаний.

Кто может получить права на самосвал

Поскольку самосвал – это колесная техника категории А3, то к водителю тяжелой машины предъявляют такие требования:

по возрасту старше девятнадцати лет;

нормальное физическое и психоэмоциональное состояние здоровья, подтвержденное врачами;

наличие водительского удостоверения категории «С» и опыт вождения больше одного года.

Сколько стоит купить права на самосвал, когда выбираешь официальный вариант оформления. Стоимость складывается из оплаты курсов в аккредитованном Гостехнадзором учебном центре, платных заключений врачей из наркологического и психоневрологического диспансеров, а также уплаты государственной пошлины.

Как получить права на самосвал

Права с категорией А3 дают право управлять дорожно-строительными самоходными машинами – экскаваторами, погрузчиками, сельскохозяйственной и промышленной техникой. Для того, чтобы получить права категории А3, по которым работодатель допустит до управления карьерным самосвалом, проходится стандартный путь с затратами времени и денег:

Потратить время на поиски аккредитованного Гостехнадзором учебного заведения рядом с работой или домом. Прослушать теорию, обучиться практическим навыкам управления тяжелой специальной техникой. Курсы длятся до шести месяцев. Получить медицинское заключение о физическом и психологическом состоянии здоровья. Собрать справки для оформления прав в Государственном техническом надзоре. Среди документации – заявление установленного образца, паспорт, подтверждение прохождения учебной программы и годности по здоровью. Пройти экзаменационное тестирование. Сдать квитанцию об оплате государственной пошлины.

На курсах в обязательном порядке два вида учебы – теоретический материал и отработка практических навыков. Те, кто желает оформить права на управление карьерным самосвалом, знают и разбираются в спецтранспорте. Обидно расходовать личное время на лекции и работать с инструктором. Предлагаем другой вариант решения вопроса – купить права на самосвал в компании On-prava, что выгодно и безопасно.

Почему стоит купить права на самосвал в компании on-prava

Компания On-prava работает пять лет и помогает получать водительские удостоверения. Оформить права на самосвал в On-prava выгодно, потому что не потребуется расходовать личное время на курсы в автошколе, бегать по врачам за медицинским заключением о состоянии здоровья, проходить тестирование знаний. Водительское удостоверение изготавливается в течение одной недели. Права оформляются на бланках Госзнак с водяными знаками и степенями защиты. Информация по удостоверению фиксируется в электронной базе Гостехнадзора, поэтому нет причин для беспокойств.

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Для того, чтобы заказать права на самосвал, не потребуется платить государственную пошлину. Менеджеры компании On-prava предлагают решение вопроса, включая проблемные, занимаются доведением заявки до результата.

Как оформить права на самосвал быстро и недорого

На сайте компании On-prava оформляется заявка на водительское удостоверение требуемой категории. Покупка прав на самосвал – это свободное время на отдых, экономия семейного бюджета и работа, за которую начисляется заработная плата.

Для того, чтобы срочно и недорого купить права на самосвал:

заполните онлайн-заявку на сайте;

обсудите с менеджером детали сделки, стоимость, сроки выполнения работы и место для курьерской доставки;

внесите предоплату;

до перевода полной суммы за готовое водительское удостоверение, проверьте личную информацию, указанную в правах.

Оставляйте заявку в компании On-prava – это экономия времени, нервов и денег.