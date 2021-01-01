Купить права на вездеход: официально и недорого

Экстремальный туризм набирает скорость, и самоходный транспорт стал пользоваться большим спросом. На наземном вездеходе можно в полной мере почувствовать свободу и адреналин, преодолевая бездорожные участки дороги. А для того, чтобы по законодательству управлять таким транспортным средством, стоит получить права на вездеход. Учитывайте, что права на самоходную технику подразделяются на девять категорий.

Оформление прав официальным способом – это затраты времени и нервов. Наша компания On-prava работает, чтобы помочь купить права на вездеход необходимой категории, избегая неприятностей и экономя бюджет.

Наши условия Стоимость 18 000₽ Срок 3 дня Аванс 1 000₽ Потребуется фото, страница паспорта разворот и прописка, аванс

По какой причине оформить права на вездеход нужно

Согласно действующему законодательству РФ оформить права на вездеход доступно с 16 лет. В случае с громоздкой техникой, к примеру, снегоболотоход, права выдаются с 19 лет. Для внедорожной техники, предполагающей перевозку пассажиров, удостоверение оформляют с 22 лет.

Для получения прав будущий водитель обращается в органы Гостехнадзора. Сотрудник ведомства проверяет предоставленные документы. Далее назначается дата экзамена. После положительного результата на экзаменах выдается водительское удостоверение установленного образца. Имейте в виду, что пересдача происходит через неделю.

Управление транспортным средством без прав чревато негативными последствиями. Во-первых, будет выписан штраф. Во-вторых, технику отправят на штрафную стоянку, откуда забрать проблематично, а при отсутствии водительского удостоверения это невозможно в принципе. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, проще заказать права на вездеход в нашей компании.

Как получить права на вездеход

Для оформления водительского удостоверения два пути. Первый – через Государственный технический надзор, второй – с помощью On-prava. При сравнении обоих вариантов становится очевидным, почему покупка прав на вездеход популярна. Ведь, несмотря на то, что в Гостехнадзоре заявка подается через сайт, выходит невыгодно по времени и деньгам.

Процедура официального оформления прав:

подача заявления установленного образца;

предоставление паспорта собственника самоходного транспортного средства, включая паспорт транспортного средства;

медицинское заключение о положительном состоянии здоровья для управления техникой;

фотографии 3х4;

документальное подтверждение о прохождении курсов в аккредитованной автошколе;

сдача теоретического и практического экзамена (площадка и тренировочный маршрут);

квитанция об уплате государственной пошлины.

Процедура оформления прав через On-prava выглядит следующим образом:

заполняется онлайн заявка;

через сайт загружается фотография для водительского удостоверения, а также скан паспорта.

При этом не потребуется собирать справки, обучаться в специализированном центре и проходить испытания на экзаменах. Для получения прав на самоходную технику делается оплата, и в течение 1-2 дней курьер доставит права по указанному адресу.

Сколько стоят права на вездеход при обращении в On-prava

Если выбирать официальный способ, то переплата очевидна. Сюда входит стоимость прохождения обучения на курсах в автошколе, получение медицинского заключения и оплата госпошлины. Помимо этого, следует запастись терпением, поскольку учеба на отдельные категории прав достигает шесть месяцев. Кроме того, затраченное время и усилия не дают гарантию положительной сдачи теории и практики.

Суммируя, получаем, что время, расходы и нервы из-за пересдачи экзаменов не окупаются. Гораздо проще обратиться в On-prava и получить на руки водительское удостоверение нужной категории быстро и экономично.

Причины, по которым стоит воспользоваться нашими услугами, чтобы купить права на вездеход

Надеемся, выбор самоходной техники сделан, и бездорожье ждет покорения. Для того, чтобы оперативно и недорого купить права на вездеход, заполните заявку на нашем сайте.

Компания On-prava оказывает помощь клиентам в оформлении водительских удостоверений на категории от мотоцикла до тяжелой техники.

Этапы сотрудничества Заказ Присылайте документы Аванс Всего 1000₽ Отчет Фото и видео (Ожидаем пробива) Оплата Производите полную оплату Получение Заказным письмом (входит в стоимость) Заказать права

Клиенты рекомендуют сотрудничество с On-prava, поскольку:

сформирована положительная репутация, о чем свидетельствуют благодарные отзывы;

водительское удостоверение оформляем в соответствии с установленными правилами, на государственном бланке и предусмотренными степенями защиты;

информация по правам фиксируется в электронной базе, соответственно, не будет проблем при проверке;

работа выполняется оперативно и соблюдаются согласованные с заказчиком сроки;

внимательное отношение к каждому клиенту и стремление добиться результата.

Исходя из преимуществ, купить права на вездеход, рационально и экономично в компании On-prava.

Каким образом получить права на вездеход

Чтобы оформить водительское удостоверение, необходимо предпринять следующие шаги:

Заполнить на сайте заявку и приложить фото и скан паспорта. После проверки заявки и согласования условий работы, совершить предоплату. Проверить готовое удостоверение, уточнить легальность прав и внести оставшуюся часть оплаты.

Когда возникнет необходимость, купить права на вездеход, готовы помочь в решении этого вопроса быстро и недорого.