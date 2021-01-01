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Как купить права на трамвай быстро и недорого

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Права на трамвай – это водительское удостоверение с категорией ТМ, которое подтверждает легальное управление колейным электротранспортом для перевозки пассажиров. Для этого потребуется вступить в штат транспортной организации, которая владеет на правах собственности или аренды трамвайной инфраструктурой. Затем пройти учебные курсы, потратив шесть месяцев, и дальше за поиски работы.

Когда не располагаете свободным временем или рядом нет транспортной организации, при которой проходится учеба, предлагаем выгодное решение вопроса - купить права на трамвай в компании On-prava.

Наши условия

Стоимость25 000₽
Срок3 дня
Аванс1 500₽
Потребуетсяфото, страница паспорта разворот и прописка, аванс

Кому выдают права на трамвай

Оформление водительского удостоверения на автомобиль и получение прав на трамвай – это отличающиеся процедуры. В отношении прав на трамвай, учеба проводится по очной форме и только в транспортной организации, которая аккредитована в области общественного пассажирского транспорта. Для того, чтобы учиться вождению, требуется получить специальное направление.

Что касается возрастного ограничения, то для управления трамваем требуется достижение двадцатиоднолетнего возраста. Кроме того, к водителю предъявляются такие требования, как:

  • выдержка и управление эмоциональными всплесками;
  • способность сосредоточиться на работе, вовремя переключать внимание;
  • анализировать и находить выход из ситуации.

До получения должности водителя трамвая в обязательном порядке посещение психолога, который подтверждает годность.

Дополнительные категории

Всего за 5000 р.

Как получить права на трамвай

Для того, чтобы получить права категории ТМ и работать машинистом трамвая, требуется:

  1. Найти организацию, в которую примут на работу и дадут направление на прохождение учебы. Компания – из сферы общественного транспорта. Если в родном городе нет, тогда ради получения удостоверения придется на шесть месяцев переехать.
  2. Прослушать теоретический курс, отработать практические навыки вождения.
  3. Взять подтверждение у врачей, включая психолога, нарколога, психиатра, и получить официальное медицинское освидетельствование о годности к управлению электромеханическим транспортным средством.
  4. Пройти обязательную стажировку - двести пять рабочих часов.
  5. Выдержать натиск аттестационной комиссии и получить права.

Учитывайте, что профессия «Водитель трамвая» требует затрат времени и сил – придется высвобождать дни, отменять личные планы и отдых, забыть про привычный рабочий график. Имейте в виду, что учебные курсы не в каждом городе. Поэтому, если хотите зарабатывать и не тратить полгода только на учебу, купить права на трамвай в Екатеринбурге выгодно и быстро. И тогда ждет выбор вакансий и заработной платы.

Почему стоит купить права на трамвай в компании on-prava

Благодарные клиенты передают координаты компании On-prava знакомым, потому что убедились в решении вопроса без мошеннических схем. Менеджеры компании On-prava помогают получить желаемое водительское удостоверение и встать на работу. Если не хотите тратить шесть месяцев на учебу, которая не гарантирует заветные права, тогда оформить права на трамвай получится без затрат нервов, времени и денег, потому что:

  • не потребуется искать транспортную компанию или переезжать на время учебы в другой город;
  • не придется расходовать личное время на прослушивание лекций, отработку практических навыков вождения и стажировку;
  • избавитесь от беготни по медицинским кабинетам для подтверждения нормального физического и психологического здоровья.

Компания On-prava занимается изготовлением водительских удостоверений только на бланках Госзнак, с водяными знаками и степенями защиты. По этой причине не стоит беспокоиться во время проверок.

Этапы сотрудничества

ЗаказПрисылайте документы
АвансВсего 1500₽
ОтчетФото и видео (Ожидаем пробива)
ОплатаПроизводите полную оплату
ПолучениеЗаказным письмом (входит в стоимость)
Заказать права

Как оформить права на трамвай быстро и недорого

Покупка прав на трамвай в компании On-prava – это быстро, незатратно и выгодно. Удостоверение оформляется в течение одной недели. Для того, чтобы за недорого купить права на трамвай, потребуется:

  • заполнить заявку на сайте;
  • проверить правильность указанной личной информации;
  • обсудить с менеджером детали заказа, стоимость, сроки, место для доставки удостоверения курьером;
  • перевести предоплату.

После того, как убедитесь, что в правах указана верная информация, оплатите сумму за выполненную работу. Обращение в компанию On-prava – это безопасно. Кроме фиксированной цены прав на трамвай высвободится шесть месяцев – значит получение работы и заработной платы без ожиданий.

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